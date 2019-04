Ks. Wachowiak: ,,Antyklerykalny jad od dawna siedzi w wielu pedagogicznych sercach''

Jak podaje ZNP, strajkuje 74,29 proc. placówek oświatowych. Najwięcej, bo 87,72 proc. placówek, przystąpiło do strajku w woj. kujawsko-pomorskim, natomiast najmniej na Podkarpaciu (55,17 proc). Na Mazowszu do strajku przystąpiło 70,88 proc. placówek.

Do komisji może zgłosić się każdy, kto posiada kwalifikacje pedagogiczne - wystarczy wysłać mail na podany przez kuratorium oświaty. Wiadomo, że to m.in. katecheci, pomagają, by egzaminy odbyły się sprawnie, bez szkody dla młodzieży. Niestety, nie wszystkim się to podoba. Do fali hejtu, z którą spotykają się katecheci odniósł się na twitterze ks. Daniel Wachowiak