Katastrofa MIG-29 pod Mińskiem Mazowieckim. Pilot katapultował się

Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. Do wypadku doszło cztery minuty po starcie z bazy wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Podpułkownik Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdził informacje na temat wypadku.

"Pilot został zmuszony do katapultowania się. Samolot spadł na szczęście w terenie niezabudowanym, pilot jest w stanie ogólnym dobrym, i został przewieziony do szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego na Szaserów"-poinformował ppłk Pawlak. Jak dodał, nikt inny nie został poszkodowany. Zdarzenie lotnicze miało miejsce podczas lotu technicznego, ok. 8 km na wschód od Łochowa.