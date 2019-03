Katastrofa jak w Smoleńsku. Przeżyli... wszyscy. Samolot skosił 100 m lasu

Od katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku minęło już niemal 10 lat. Wciąż jednak zdecydowanie więcej jest wątpliwości niż pewności dotyczących okoliczności tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Nie wszyscy z pewnością pamiętają też fakt, że zaledwie na kilka dni przed katastrofą polskiego samolotu, w drodze do Moskwy spadła maszyna bardzo podobna – Tu-204, kosząc po drodze 100 metrów lasu. To, co najbardziej odróżnia ten wypadek od katastrofy smoleńskiej to fakt, że przeżyli go… wszyscy.