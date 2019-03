Katastrofa Boeinga w Etiopii. Czarne skrzynki trafią do Europy

Czarne skrzynki boeinga 737 max 8 linii Ethiopian Airlines, który rozbił się w niedzielę w Etiopii, zostaną wysłane do Europy. Poinformował o tym rzecznik linii Asrat Begashaw. Nie uściślił, do jakiego kraju trafią. Decyzja o tym ma zostać podjęta dziś lub w czwartek.



Rzecznik Ethiopian Airlines dodał też, że po wystartowaniu pilot boeinga lecącego do stolicy Kenii zgłaszał problemy dotyczące kontroli lotu i chciał zawrócić na lotnisko w Addis Abebie.