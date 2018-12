Katarzyna Lubnauer ogłasza: To koniec Koalicji Obywatelskiej

Wczoraj 8 posłów .Nowoczesnej odeszło z klubu parlamentarnego tej partii i przyłączyło się do klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. To efekt poważnej scysji w samej .Nowoczesnej. Podczas gdy Kamila Gasiuk-Pihowicz parła do stworzenia wspólnego klubu z PO, Lubnauer była temu przeciw. Prezydium Nowoczesnej przyjęło wprawdzie uchwałę o utworzeniu takiego klubu, ale sam klub zagłosował przeciwko. W efekcie Gasiuk-Pihowicz wraz z siódemką posłów - w tym z Piotrem Misiło, wcześniej wykluczonym z Nowoczesnej - przeszli do nowoutworzonego klubu PO-KO.