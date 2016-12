Katarzyna Lubnauer: Na 11 stycznia są dwa scenariusze

reklama

Gościem programu ,,Kwadrans polityczny” była dziś Katarzyna Lubnauer. Posłanka .Nowoczesnej mówiła o planach opozycji na 11 stycznia, i dwóch scenariuszach, jakie są przez nich przewidywane w czasie, gdy po raz pierwszy w nowym roku ma zebrać się Sejm.

,,Pierwszy scenariusz jest kompromisowy. Liczymy na to, że PiS się cofnie. Propozycję złożymy do końca roku po tym, jak uzgodnimy ją z resztą partii opozycyjnych''

– powiedziała posłanka .Nowoczesnej.

Nie zdradziła natomiast szczegółów drugiego scenariusza wydarzeń, jednak jest możliwy do przewidzenia - mogą to być dalsze nawoływania do protestów, ponieważ o takiej alternatywie mówił wcześniej Ryszard Petru.

