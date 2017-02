Kasper i Marx: Komunia dla protestantów i rozwodników

reklama

fot. youtube reklama

Kardynał Reinhard Marx "nie może zrozumieć", dlaczego miałyby istnieć inne interpretacje Amoris laetitia od tej przedstawionej przez niemieckich biskupów. Linia, jaką wyznaczył w adhortacji papież Franciszek, jest jego zdaniem "bardzo jasna".

Przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx udzielił wywiadu amerykańskiemu watykaniście Edwardowi Pentinowi. W artykule opublikowanym na łamach "National Catholic Register" czytamy wprost zatrważające komentarze kardynała Marxa na temat pozycji niemieckiego episkopatu i Ojca Świętego.

Marx powiedział Pentinowi, że nie ma żadnych wątpliwości wokół Amoris laetitia. "Myślę, że w naszym episkopacie była zgodność. Niektórzy biskupi zadawali pytania, ale myślę, że stanowisko jest jasne, i linia papieża jest bardzo jasna" - stwierdził doslownie kardynał.

Niemieccy biskupi w wydanym niedawno dokumencie dopuścili niektórych rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. Polecili kapłanom, by "respektowali decyzję sumienia" rozwodnika, który chce przystępować do Stołu Pańskiego. Ten dokument jest niezgodny z deklaracją prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Müllera, który w ostatnim wywiadzie mówił, że Amoris laetitia należy odczytywać w świetle Familiaris consortio. Adhortacja ta narzuca na rozwodników w nowych związkach obowiązek życia w czystości, jeżeli chcieliby przyjmować Komunię świętą. Dokument Niemców jednak o tym nie wspomina.

Kardynał Marx to bliski współpracownik papieża. Wchodzi w skład tak zwanem "C9", rady dziewięciu kardynałów przygotowujących reformę Kurii Rzymskiej. Z tego powodu bardzo często bywa w Watykanie. W Niemczech jest arcybiskupem Monachium.

Edward Pentin zwraca też uwagę na niedawne wypowiedzi kardynała Waltera Kaspera, innego wpływowego w Watykanie Niemca, uznawanego za bliskiego doradcę Ojca Świętego. Kasper powiedział ostatnio w wywiadzie dla włoskiej telewizji, że niektórzy protestanci... mogliby przystępować do Komunii świętej. "W pewnych przypadkach, myślę, że tak. Jeżeli podzielają tę samą wiarę w Eucharystię... jeżeli są wewnętrznie gotowi, mogliby odwołać się do sumienia, by iść do Komunii... i tak, myślę, że jest to stanowisko obecnego papieża" - powiedział Kasper.

Jak dodał, jeżeli mamy do czyniena z rodziną katolicko-protestancką, to nie można jej rozdzielać przy Stole Pańskim.

Artykuł Edwarda Pentina dostępny na stronie NCR.

kk/ncregister.org

9.02.2017, 15:10