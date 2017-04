Kary finansowe za 'ciamajdan'. Nitras chce 'pracować za darmo'

reklama

Prezydium Sejmowe zdecydowało o ukaraniu szóstki posłów Platformy Obywatelskiej za złamanie regulaminu Sejmu. Chodzi o obrady z 16 grudnia 2016 roku.

Wśród ukaranych jest m.in. posłanka Henryka Krzywonos oraz poseł Sławomir Nitras, który przy tej okazji wygłosił płomienne wystąpienie...

"Proszę o informację marszałka Sejmu o podanie kryteriów i zasad na podstawie których karze pan posłów. My posłowie Platformy z dumą odbieramy pana kary, w moim przypadku to jest półtorej pensji"- rozpoczął Nitras. Potem było jeszcze ciekawiej.

"Symboliczne jest to panie marszałku, że karze pan panią poseł Krzywonos. Nie jesteście pierwszym reżimem, który karze Henrykę Krzywonos. Wolna Polska będzie za to przepraszać."- wykrzykiwał poseł, który "zasłynął" m.in. buszowaniem w rzeczach posłów Prawa i Sprawiedliwości.

"Z duma będziemy prezentować te kary, dlatego, że my reprezentujemy wyborców. A panowie próbujecie nas zastraszyć i uniemożliwić nam wykonywanie naszego mandatu Mandat dali nam Polacy i oni oczekują, żebyśmy reprezentowali ich racje(...)Panie marszałku! Chcę panu powiedzieć, za darmo będę pracował! Za darmo będę pracował, nie przestraszy nas pan! Przyjmuję tę karę jeśli jest pan gotowy ją wymierzyć."-nakręcał się coraz bardziej polityk PO. Nitras wystąpił jednocześnie z wnioskiem o ukaranie prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, którego "połowa wypowiedzi to były wnioski formalne".

Poseł PiS, Piotr Kaleta w odpowiedzi wniósł o przerwę, aby... parlamentarzysta PO mógł napisać oświadczenie, że swoje uposażenie do końca kadencji będzie przekazywał na cele społeczne.

"Skoro jest taki „Kozak”, niech napisze, że rezygnuje z uposażenia do końca kadencji i przekazuje je na cele społeczne"- stwierdził polityk partii rządzącej.

"Jestem Polakiem, a nie Kozakiem i Polaków tutaj reprezentuję, i dla Polaków domagam się szacunku. To jest Sejm i my Polaków tu reprezentujemy"- odpowiedział na to poseł Nitras. Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński uznał wniosek parlamentarzysty Platformy za bezprzedmiotowy.

JJ/wPolityce.pl, sejm.gov.pl, Fronda.pl

5.04.2017, 16:47