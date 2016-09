Karty płatnicze dla uchodźców! Koszt? 350 mln Euro

reklama

„Emergency Social Safety Net” to projekt Unii Europejskiej, który kosztował nas będzie 350 milionów Euro. Nazwać go trzeba co najmniej kontrowersyjnym, gdyż zakłada on przekazanie uchodźcom znajdującym się na terenie Turcji kart płatniczych. Dzięki nim będą mogli wypłacać pieniądze czy dokonywać przelewów.

Co miesiąc na każde z kont wpływać będzie 100 lirów tureckich, a więc mniej więcej 30 euro. Projekt ten jest efektem rozmów, które doprowadziły do porozumienia między Turcją a UE w marcu tego roku. Poza ww. projektem Turcja zobowiązała się do przyjmowania uchodźców bez prawa azylu, którzy przedostaną się do Grecji. UE natomiast przyjmie legalnie Syryjczyka z Turcji za każdego wydalonego w ten sposób uchodźcę.

Według Komisji Europejskiej projekt związany z kartami płatniczymi ma pomóc milionowi uchodźców z Syrii. Cały projekt wdrożenia kart płatniczych ma Unię kosztować 7 mld euro.

