Karolina Elbanowska: Broniarz idzie na udry, chce dopiec rodzicom

"Patrząc na podejście szczególnie Sławomira Broniarza do całego tematu, który idzie na udry, patrząc na jego zachowanie, myślę, że nie ma szans na porozumienie" - mówiła Karolina Elbanowska, komentując zachowanie szefostwa ZNP.

"Szkoła bez nauczyciela nie istnieje. Więc ja naprawdę solidaryzuję się z nimi i wiem, że zarabiają za mało i że tak nie powinno być, ale z drugiej strony się tak pytam: o co właściwie jest ten strajk? Czy on jest naprawdę tylko o pieniądze? Bo na to wygląda" – stwierdziła Elbanowska.