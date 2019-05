Karol Karski: UE ma szansę wrócić do swoich korzeni

Unia Europejska ma szansę się zmienić i wrócić do swych korzeni - mówił europoseł i kandydat PiS do PE Karol Karski, jednocześnie podkreślając, że w jego polityce chodzi o utrzymanie chrześcijańskich wartości, jakie wyznawali pionierzy integracji europejskiej.

Czasem tego nie widzimy, bo to są akty prawa krajowego, ale one przenoszą prawo unijne do prawa polskiego. To jest ogromny zakres działalności instytucji unijnych, dlatego musimy wybrać dobrych przedstawicieli, takich którzy będą reprezentowali Polskę i Polaków - swoich wyborców - podkreślił.