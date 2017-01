Karol Karski dla Frondy: Trump będzie działał jak przedsiębiorca

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jakim prezydentem będzie Pana zdaniem Donald Trump?

Prof. Karol Karski, europoseł PiS: Wszyscy doskonale wiemy co mówił w kampanii, wyborczej. Znamy też jego inauguracyjne przemówienie, które jest pełne dobrej treści; jak natomiast przełoży się to na konkrety – to zobaczymy pewnie w najbliższym czasie. Wydaje się jednak, że nowy prezydent USA będzie działał podobnie jak przedsiębiorca.

To znaczy jak?

Przede wszystkim będzie zabiegał o to, aby jego biznes zyskiwał. W tym przypadku jego biznesem jest USA. W takim przedsiębiorczym podejściu nie ma nic złego, gdyż aby zyskiwać, to trzeba współpracować z innymi, w tym przypadku z innymi państwami. Jest to ogromny pozytyw, który można też dostrzec w programie Donalda Trumpa. Ta prezydentura zdecydowanie będzie inna niż poprzednia. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych w sposób widoczny reaguje na lewicowe odchylenie, które zafundował USA poprzedni prezydent Barack Obama.

Z kim zatem głównie będzie chciał rozmawiać Donald Trump? Z Rosją? Z Chinami?

W przemówieniu inauguracyjnym mówił o utrzymaniu dotychczasowych sojuszy; dopiero na drugim miejscu o poszukiwaniu nowych. Tak jak każdy prezydent USA będzie chciał najpierw rozeznać z kim może współpracować, z kim ewentualna współpraca będzie mu się opłacała. Jak do tej pory, największy reset relacji amerykańsko-rosyjskich miał miejsce za prezydentury Baracka Obamy. Okazało się, że Pokojowa Nagroda Nobla – z którą notabene dzisiaj nikt Obamy nie kojarzy – została mu przyznana właśnie za reset stosunków z Rosją. Trump niewątpliwie jest dziś bogatszy o złe i dobre doświadczenia swoich poprzedników, dlatego myślę, że w umiejętny i profesjonalny sposób sobie poradzi.

Czy będzie nieprzewidywalny w podejmowaniu decyzji?

Myślę, że będzie bardzo przewidywalnym prezydentem ponieważ jest osobą konsekwentną, ma wyznaczone przed sobą cele. Zobaczymy jak będą one realizowane. Trzeba przy tym podkreślić, że Trump twardo stąpa po ziemi, dorobił się ogromnej fortuny i jako taki człowiek będzie bardzo przewidywalny.

Dziękuję za rozmowę.

21.01.2017, 21:30