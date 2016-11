reklama

reklama

Karol de Foucauld „Duch Jezusa” - premiera w Polsce!

Nakładem wydawnictwa Fundacja Instytut Globalizacji, ukazuje się pierwszy z tomów dzieł duchowych Karola de Foucauld pt. „Duch Jezusa”

Wydanie uświetni obchodzony w 2016 r. w Kościele Katolickim Rok Karola de Foucauld, w 100-lecie męczeńskiej śmierci zakonnika. Dzieła duchowe Karola de Foucauld nie były dotąd w całości udostępnione polskiemu czytelnikowi.

„Duch Jezusa” to zbiór medytacji na temat cnót kardynalnych w Ewangeliach, powstałych w 1896 r., komentarzy do czerech Ewangelistów, datowanych na 1901 r. oraz wczesnych i późniejszych medytacji nad Ewangelią (1905 r. oraz 1914-1915r.).

Oprócz oczywistych walorów literackich, dzieła o. Karola de Foucauld zajmują szczególne miejsce wśród współczesnej literatury religijnej. Powstałe w różnych okres, czy to w Syrii, Algierii, Ziemi Świętej czy na Saharze, niosą ten sam ładunek ekspresji i religijnego uniesienia. Często pisane w pierwszej osobie, jakby do czytelnika mówił sam Bóg.

Niezwykle sugestywne pasusy, charakterystyczne dla lectio divina, nabierają charakteru medytacji, intymnej rozmowie z Bogiem, opartej na niesłychanej wrażliwości. Pisane z pokorą, w kruchości, świadomości własnych ograniczeń, noty, mające nieraz cechy uniesień mistycznych.

Karol de Foucauld otwiera przed czytelnikiem wrota źródeł chrześcijaństwa. Życiu zgodnie z Ewangelią. Służby bliźniemu, kimkolwiek jest – ubogiemu, ostatniemu, a także wrogowi. Miłości do nieprzyjaciela. Okrywania ducha wspólnoty. Szczególnie te doświadczenia – dzielenia się Słowem Bożym we wspólnocie. Praktykowanie obowiązków chrześcijanina – słuchania Słowa Bożego, posłuszeństwa mu i głoszenia tym, którzy go jeszcze nie znają, przewijają się przez karty dzieł duchowych Karola de Foucauld.

Interesujący jest także inny aspekt udostępnienia dzieł, zwłaszcza w kontekście obecnego starcia cywilizacji. Karol de Foucauld był zafascynowany ludami Maghrebu. Niósł im przesłanie miłości, pojednania i pokoju. Najczęściej spotykał się z życzliwością, gościnnością. Owe relacje – pokojowej, braterskiej koegzystencji zburzył dopiero wybuch I wojny światowej. Wojna zantagonizowała tych, którzy dotychczas żyli obok siebie. Karol de Foucauld stał się jej kolejną ofiarą. Trudno więc nie doszukać się analogii ze współczesnością w obliczu nieuchronnego konfliktu cywilizacji, ale także konfliktu diametralnie różnych postaw wobec drugiego człowieka, jego podmiotowości, wolności czy stosunku wobec Absolutu.

Patronat medialny nad wydaniem objęły: TVP 1, Tygodnik katolicki „Niedziela”, tygodnik „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, Miesięcznik „Egzorcysta”, „Radio Rodzina”, „Radio Warszawa”, „Radio Fiat” i Fronda.pl

Zapraszamy do współpracy - dziennikarze, którzy chcieliby zrecenzować książkę proszeni są o kontakt w celu otrzymania egzemplarza promocyjnego.

Kontakt: [email protected] Więcej informacji: www.globalizacja.org ; tel. 600 023 118

2.11.2016, 14:45