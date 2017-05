Kardynał ''zachwycony'' homopielgrzymką do katedry

reklama

Amerykański kardynał Joseph Tobin powiedział, że jest "zachwycony" pielgrzymką homoseksualistów do katedry w zarządzanej przezeń archidiecezji Newark (w stanie New Jersey).

"Jestem zachwycony, że wy i bracia i siostry LGBTQ planujecie odwiedzić naszą piękną katedrę" - napisał kard. Tobin do homoseksualnej grupy. "Jesteście mile widziani!" - dodał.

Pielgrzymkę organizuje grupa "Katolicy LGBT i przyjaciele" firmująca się hasłem: "Miłość włącza Wszystkich".

Jak argumentował kardynał, w katedrze przyjmuje się wszystkich w imię Chrystusa. A zatem tak samo jak inne pielgrzymki, tak można przyjąć i pielgrzymkę osób z ruchu LGBT.

Słowa kardynała nagłośnione przez amerykańskie homoorganizacje pochwalił. Ks. James Martin SJ, pracownik watykańskich biur prasowych, sam zajmujący się stosunkiem Kościoła do LGBT. Jezuita napisał na facebooku, że to dowód na zmianę w Kościele katolickim, a coś takiego byłoby 10 czy 20 lat temu jeszcze nie do pomyślenia.

Abp Joseph Tobin do jesieni ubiegłego roku kierował archidiecezją Indianapolis. Wkrótce został przez Ojca Świętego kreowany kardynałem. Przejął później archidiecezję Newark.

W listopadzie 2016 roku kardynał skrytykował przesłane papieżowi Franciszkowi przez kard. Raymonda Burke'a i innych purpuratów tak zwane "dubia", w których prosi się o wyjaśnienie niektórych ustępów Amoris laetitia.

kk/life site news

10.05.2017, 17:45