Kardynał Schonborn ostrzega przed islamskim podbojem

Kardynał Christoph Schönborn ostrzegł przed islamskim podbojem Europy podczas kościelnego festiwalu, który odbył się po raz pierwszy 333 lata temu w podzięce za zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem.

„Czy będzie miał miejsce islamski podbój Europy? Wielu muzułmanów chce tego i mówi: Europa się kończy” – miał powiedzieć Schönborn. Prosił Boga o zmiłowanie nad Europą i okazanie miłosierdzia jej mieszkańcom, którzy „są w niebezpieczeństwie utraty naszego chrześcijańskiego dziedzictwa”.

Schönborn wyjaśnił, że ludzie mogą już odczuwać tę stratę, „nie tylko w sprawach ekonomicznych, ale przede wszystkim w sprawach ludzkich i religijnych”. Oświadczenie kardynała miało miejsce w czasie, kiedy w wiele miejscach w całej Austrii odbywały się obchody 333 rocznicy bitwy pod Wiedniem. Podczas bitwy 11-12 września 1683 roku, połączone siły chrześcijańskie pokonały ponad 100 tysięcy żołnierzy Imperium Osmańskiego. Bitwa została stoczona przez Monarchię Habsburską, Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego przeciwko muzułmańskiej inwazji Imperium Osmańskiego. Polski król Jan III Sobieski dowodził zwycięską armią chrześcijańską.

Osmańscy żołnierze już zaczęli przejmować stolicę Austrii Wiedeń, którego broniło tylko 10 tysięcy żołnierzy habsburskich, kiedy polscy jeźdźcy zaatakowali ich od tyłu i rozbili turecką armię – która została zmuszona do odwrotu. Bitwa ta jest często postrzegana jako punkt zwrotny w historii, który powoli doprowadził do upadku Imperium Osmańskiego.

Kościół katolicki w Austrii nie był jedynym, który upamiętnił to wydarzenie. Prawicowa Austriacka Partia Wolności zorganizowała imprezę, na której podkreślano potrzebę obrony „zachodniego świata” przed najeźdźcami. Impreza odbyła się w wiedeńskim Palais Ferstl, składało się na nią przemówienie otwarcia wygłoszone przez wiceburmistrza Wiednia, Johanna Gudenusa i wystąpienia lidera Partii Wolności, Heinza-Christiana Strache, a także historyka i uniwersyteckiego profesora dr Lothara Hobelta.

Obchody odbyły się w czasie wzmożonego napięcia pomiędzy Austrią a Turcją. Po ostatniej nieudanej próbie zamachu w Turcji, austriacki minister spraw zagranicznych Sebastian Kurz ostrzegł, że powstrzyma każdy ruch, który zbliży Turcję do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Kanclerz Christian Kern, posunął się nawet tak daleko, że powiedział: „Negocjacje akcesyjne są obecnie niczym więcej niż fikcją”. W efekcie Turcja odwołała swojego ambasadora w Austrii i oskarżyła kraj o popieranie terroryzmu i o to, że jest centrum islamofobii. Stosunki obu krajów gwałtownie się pogorszyły.

Kardynał Schönborn często jest uznawany za jednego z najbardziej prawdopodobnych kandydatów do objęcia stanowiska papieża, choć w poprzednich wyborach został uznany za zbyt młodego.

za: euroislam.pl

17.09.2016, 16:30