Kardynał Ouellet pomstuje na Francuzów: Zapomnieliście o wszystkim!

Europejczycy już zapomnieli w jakich okolicznościach powstała Unia Europejska. Zapomnieli o wielkiej tragedii, jaką była II wojna światowa i o decyzji ojców założycieli, by powrócić do chrześcijańskiej tożsamości kontynentu. Wskazuje na to kard. Marc Ouellet, który będzie reprezentował Stolicę Apostolską na uroczystościach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.