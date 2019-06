Kardynał: Mówcie mi John - to walka z nadużyciami

Do kardynała - po imieniu. Według Johna Dew, arcybiskupa Wellington w Nowej Zelandii, tak właśnie należy mówić. "Po prostu John" - przekonuje hierarcha. W jego ocenie księża i biskupi powinni zrezygnować z kościelnej tytulatury, by w ten sposób przeciwdziałać klerykalizmowi. On sam daje przykład i nie pozwala się w żaden sposób tytułować.