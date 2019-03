Kardynał George Pell skazany na 6 lat więzienia

Tomek 13.3.19 9:01

Pamiętajmy o sile manipulacji! Jeśli naukowo ktoś by zbadał ile jest takich przypadków to pewnie wyszedł by wyszedł jakiś 1% czy coś koło tego. Ale, że media o tym trąbią i trąbią to w naszych umysłach ten 1% urasta do 99%. Podobnie jest z liczbą homoseksualistów - jest ich bardzo mało w społeczeństwie, a przez to ciągłe o nich gadanie wydaje się, że co drugi to sodomita. To jest efekt kłamstwa medialnego.