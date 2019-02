Kardynał George Pell. Pedofil czy ofiara spisku?

Krzysiu. To nie ma znaczenia czy pedofilem jest strażak, nauczycielka, homoseksualista, hetero, ksiądz, noblistka, sędzia czy papież!

Pedofil to pedofil. - i nie ma że jest "ofiarą spisku"! Powinien pieerdzieć do końca swoich zaranych dni.

A jeśli jeszcze do tego jest "duszpasterzem" i wszelką swoją działalność opiera na ZAUFANIU!

To powinno się go na pal wbić i wystawić na widok publiczny.

Ogarniasz Krzysiu?

