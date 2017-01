Kardynał Burke mocno: Szatan nie pokona Kościoła!

reklama

JE kard. Raymond Leo Burke był pytany przez tradycjonalistyczny blog „Rorate Caeli” o zamieszanie, jakie wprowadzają niejednoznacznei wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka, pytania dotyczące Synodu i tak dalej. Purpurat był pytany, czy w związku z tymi wszystki kłopotami nie byłoby lepiej, by katolicy skupi się na lokalnym, parafialnym poziomie i Tradycji Kościoła, a nie spoglądali każdego dnia w kierunku Rzymu, czekając na wytyczne.

„Tak, myślę, że w rzeczywistości papież Franciszek sam dał nam w tej sprawie wskazówkę” – powiedział kard. Burke. „Przykładowo w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium mówi, że nie uważa tego za obowiązujące (ang. magisterial) nauczanie. W osobie papieża Benedykta XVI mieliśmy wyjątkowego nauczyciela, który dawał nam szerokie katechezy na rozmaite tematy. Teraz mówię ludziom, że jeśli doświadczają konfuzji wobec metod nauczania papieża Franciszka, to ważną rzeczą, jaką powinni zrobić, jest zwrócenie się ku katechizmowi i ku temu, czego Kościół zawsze nauczał. Trzeba tego nauczać i rozwijać to na poziomie parafialnym, zaczynając najpierw od rodziny” – powiedział kardynał.

„Nie możemy stracić energii, sfrustrowani, że nie dostajemy czegoś, co w naszym przekonaniu dostawać powinniśmy. Przeciwnie, wiemy przecież, czego Kościół zawsze nauczał i na tym musimy się oprzeć, na tym musimy skoncentrować naszą uwagę” – wyjaśnił następnie.

Rozmówca z „Rorate Caeli” zapytał z kolei o głośną wypowiedź kardynała, który zapewnił, że sprzeciwiałby się papieżowi, jeżeli nauczenie w sprawie małżeństwa przestałoby być ortodoksyjne. „RC” pytają, co mają robić wierni katolicy, jeżeli doszłoby do zmiany w dyscyplinie sakramentów dla rozwodników w nowych związkach.

„Odpowiadałem wówczas na hipotetyczne pytanie. Niektórzy próbowali to zinterpretować jako atak na papieża Franciszka, co w ogóle nie miało miejsca” – rozpoczął kardynał Burke swoją odpowiedź. „Było to po prostu hipotetyczne pytanie, które mi zadano, a ja odparłem zwyczajnie: ‘Żaden autorytet nie może nakazać nam działać wbrew prawdzie i jednocześnie, jeżeli prawda byłaby w jakiś sposób zagrożona, musimy o nią walczyć’”. To właśnie chciałem powiedzieć” – odparł kard. Burke. I dodał, że odparł wówczas, iż jego obowiązkiem jest opierać się zmianom w doktrynie.

Purpurat wyjaśnił następnie, w jaki sposób wierni katolicy mogą walczyć o prawdę.

„Myślę, że trzeba podtrzymywać nauczanie, w domu i w życiu osobistym, być blisko prawdy, którą znamy, mówić o niej, przedstawiać Ojcu Świętemu swoją głęboką troskę, wyjaśniać, że w istocie nie jesteśmy zdolni do zaakceptowania zmianie w dyscyplinie Kościoła, która maiłaby wpływ na nauczanie w kwestii nierozerwalności małżeństwa” – pouczył nas kard. Burke.

24.01.2017, 16:00