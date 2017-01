Kardamon - królewska przyprawa i lek

reklama

reklama

Kardamon. Najstarsza przyprawa świata. Roznosząca wokół niesamowity aromat. Komponująca się z kawą i deserami. Bardzo zdrowa.

Krótka historia

Ojczyzną kardamonu są kraje Dalekiego Wschodu. Dzisiaj spotkać można go na południu Indii, na Sri Lance oraz w Gwatemali. Porasta również tereny Tanzanii. Te niewielkie nasionka znali już mieszkańcy starożytnego Egiptu. Wykorzystywali go do pielęgnacji jamy ustnej. Grecy i Rzymianie sięgali po niego z kolei wtedy, kiedy chcieli zapewnić swojemu ciału niezwykle przyjemną woń.

Jedna z najdroższych przypraw świata

Do dnia dzisiejszego kardamon pozostaje wraz z szafranem najdroższą przyprawą świata. Udając się do sklepu, trzeba pamiętać, że niska cena świadczy o tym, że mamy do czynienia z kardamonem nepalskim lub jawajskim. Są to dużo tańsze odmiany, ale ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Chcąc mieć pewność, że kupujemy przyprawę najwyżej jakości należy pytać o kardamon malabarski.

Zastosowanie i właściwości lecznicze kardamonu

Medycyna krajów zachodu nie stosuje kardamonu zbyt powszechnie. Dodaje się go jedynie do preparatów, których działanie polega na usuwaniu wzdęć i niestrawności. Przed wiekami Indianie uważali, że kardamon skutecznie pomaga walczyć z nadwagą. I nie mylili się. Regularnie dodawany do większości spożywanych potraw skutecznie przyspiesza przemianę materii i niweluje wagę ciała.

Na problemy kardamon …

Kardamon wraz z imbirem może być stosowany przy problemach trawiennych. Stosuje się go do zwalczania nudności, nadkwasoty, wzdęć, gazów, zgagi, utraty apetytu, zaparć itp.

Kardamon często żuje się po posiłkach lub w innym przypadku celem odświeżenia oddechu.

Kardamon posiada również właściwości moczopędne. Pomaga usuwać toksyny z dróg moczowych, pęcherza moczowego i nerek, nadmiar wody i soli, stanowi również pomoc w zwalczaniu zakażeń.

Przypisuje się również herbacie z kardamonem właściwości antydepresyjne.

Oprócz pomocy z nieświeżym oddechem, kardamon jest stosowany w leczeniu choroby wrzodowej i zakażeń jamy ustnej oraz gardła.

Przyprawa ta może pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy. Jest również stosowana przy wspomaganiu leczenia zapalenia oskrzeli i kaszlu.

Badania na zwierzętach wykazują, że kardamon może posiadać właściwości chroniące przed nowotworami, hamować ich wzrost, a nawet eliminować niektóre nowotwory.

Jako środek moczopędny kardamon znacząco obniża ciśnienie krwi. Kardamon zapobiega także tworzeniu niebezpiecznych skrzepów krwi, zapobiegając agregacji płytek krwi i przyklejaniu do ścian tętnic.

Kardamon pomaga organizmowi usunąć toksyny przez nerki. Wiele witamin, składników odżywczych i olejków eterycznych w składzie kardamonu to przeciwutleniacze, usuwające szkodliwe wolne rodniki.

Lotne olejki eteryczne w kardamonie hamują wzrost wirusów, bakterii, grzybów i pleśni.

Podobnie jak imbir i kurkuma, kardamon ma pewne właściwości przeciwzapalne, które ograniczają ból i obrzęk, zwłaszcza w błonach śluzowych jamy ustnej i gardła.

Kardamon może pomóc pozbyć się czkawki. Odnosi się to także do innych mimowolnych skurczów mięśni, takich jak skurcze brzucha i jelit

Mało kto pamięta o tym, że kardamon jest świetnym afrodyzjakiem. Już Arabowie zdawali sobie z tego sprawę i często sięgali po niego wtedy, kiedy miało dojść do zbliżenia. Może on pomóc także w zaburzeniach erekcji i impotencji.

Kardamon przyprawą w kuchni

Mówiąc o tej aromatycznej roślinie, nie można pominąć jej walorów kulinarnych. Przygotowując dania kuchni indyjskiej, zastosowanie kardamonu jako przyprawy jest wręcz obowiązkowe. Dodawać można całe strąki lub jedynie ukryte w nich niewielkich rozmiarów nasiona.

Bez dodatku kardamonu nie ma słynnej potrawy curry ani pilawu. Doskonale poprawi aromat pikli, marynowanych śledzi oraz dań przygotowanych z drobiu. Jest świetnym dodatkiem do grzanego wina. Jego wielkim plusem jest to, że świetnie współgra z cynamonem i imbirem, tworząc wyśmienitą mieszankę. Kawa doprawiona odrobiną tej przyprawy nabiera nieznanego dotąd smaku i aromatu, który na długo pozostanie w naszych ustach.

Jak wygląda kardamon?

Kardamon to jednoroczna roślina, która zaliczana jest do bylin. Dorasta nawet do pięciu metrów wysokości. Spotkać ją można w lasach tropikalnych. Strąki zbiera się począwszy od października. Koniec zbiorów przypada na grudzień. Niezwykle istotne jest, aby zakończyły się one jeszcze osiągnięciem przez roślinę dojrzałości.

8.01.2017, 14:15