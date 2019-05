Kard. Willem Eijk: Teoria gender jest całkowicie antychrystyczna

Zauważył on również, że w dzisiejszym świecie ludzie bombardowani są informacjami, opiniami publicznymi, reklamami i mediami społecznościowymi. Wszystkie pomylone idee wnikają w ten sposób do Kościoła, siejąc w nim zamęt. Zmieszanie widać wśród wiernych, ale także u księży i liderów religijnych. Istnieliśmy przez 2 tysiące lat – mówił kard. Eijk – i będziemy istnieć do końca czasów. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła i w to musimy naprawdę uwierzyć. Pośród zamętu trzeba modlić się o prowadzenie Ducha Świętego, abyśmy znaleźli prawdziwą drogę Chrystusa.