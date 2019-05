Kard. Willem Eijk: Teoria gender jest całkowicie antychrystyczna

Foster 26.5.19 20:39

W dalszym ciągu nikt nie powiedział i nie wiem co to jest to gender. Wszyscy na Frondzie piszą, że to gender jest złe, jedni że to ideologia, inni że to teoria. Na miłość boską zanim na jakiś temat się będziecie wypowiadać to najpierw go zdefiniujcie, bo normalny człowiek nie wie o czym piszecie.