Kard. Walter Kasper: Nie masz katolika ni schizmatyka...

Według niemieckiego kardynała Waltera Kaspera wkrótce możliwe będzie zjednoczenie Kościoła. Jak podaje portal pch24.pl, Kasper przemawiającym w niemieckim Coburg pod koniec stycznia mówił, że zjednoczony Kościół ma opierać się na "jedności w zgodnej różnorodności".

Jak wzór podał kryształowy wielościan. To budowla "mieniąca się w cudowny sposób" gdy pada na nią światło. Taka figura jest kierunkiem, w którym trzeba zmierzać.

Według Kaspera nie będzie żadnym problemem sprawa Komunii świętej. Zdaniem Kaspera przepisy są na etyle elastyczne, że istnieje szerokie pole do rozwiązań duszpasterskich, z czym większość księży może sobie dobrze poradzić. Czy oznacza to stopniowe dopuszczanie protestantów do Eucharystii? Tego Kasper nie powiedział, ale wszystko wydaje się iść w tę stronę.

kk/pch24.pl

1.02.2017, 19:00