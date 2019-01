Kard. Walter Brandmüller: Biskupi przeczą Pismu Świętemu

„Społeczeństwo zachowuje się dość obłudnie. Nadużycia, które wydarzyły się w Kościele to nic innego niż to, co dzieje się w ogóle w społeczeństwie”, powiedział w rozmowie z niemiecką agencją DPA kard. Walter Brandmüller. W przeddzień swoich 90 urodzin (5 stycznia) były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych odniósł się do aktualnego kryzysu w Kościele.