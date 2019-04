Kard. Tobin: Katechizm do zmiany. Chodzi o homoseksualizm...

Kardynał Joseph Tobin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich kardynałów. Paliusz kardynalski otrzymał w 2016 roku od papieża Franciszka; został wówczas też arcybiskupem Newark - archidiecezji, którą kierował w latach 1986-2000 były kardynał Theodore McCarrick.

Stwierdził w wywiadzie z telewizją NBC, że Katechizm Kościoła Katolickiego określając homoseksualne skłonności mianem "nieuporządkowanych" sięga po język "nieszczęśliwy" i "raniący". Tobin stwierdził też, że Kościół musi się zastanowić, jak należy traktować związki jednopłciowe. Jest dla niego poza wszelką wątpliwością, że katolicy są <<wezwani>> do tego, by zapraszać osoby żyjące w takich związkach do Kościoła.