Kard. Tauran o islamie: Dialog tak, uległość nigdy!!!

reklama

fot. Wikipedia reklama

Dialog z muzułmanami musi być kontynuowany, bo alternatywą dla niego byłaby przemoc. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że my pragniemy dialogu, a nie „uległości” – tak kard. Jean-Louis Tauran zareagował na wczorajszy zamach w Berlinie.

W Watykanie stoi on na czele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Również i tym razem, podobnie jak po poprzednich zamachach, które wstrząsnęły Europą, podkreśla on, że dla dialogu nie ma alternatywy. Przyznaje, że w takich sytuacjach uwaga opinii publicznej kieruje się na świat muzułmański.

- Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło w Niemczech, w Egipcie, a jeszcze wcześniej we Francji, mej ojczyźnie. I wielka jest pokusa defetyzmu. Jednakże to właśnie w takich chwilach trzeba nadal wierzyć w dialog, który ma istotne znaczenie dla całej ludzkości – powiedział kard. Taruan w wywiadzie dla L’Osservatore Romano.

ol/Radio Watykańskie

21.12.2016, 12:30