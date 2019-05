Kard. Stanisław Dziwisz: Ta pielgrzymka Jana Pawła II zmieniła radykalnie sytuację Kościoła w Polsce!

- Cała pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku zmieniła radykalnie, w sensie mentalnościowym, sytuację Kościoła w Polsce – podkreślił kard. Stanisław Dziwisz podczas spotkania edukacyjnego pt. „Jan Paweł II: Fundamenty demokracji” zorganizowanego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie odbywa się z okazji 40-lecia pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski oraz 30. rocznicy odzyskania wolności.

Kard. Stanisław Dziwisz mówił w swoim wystąpieniu o przesłaniu religijnym i politycznym pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. „Cała pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku zmieniła radykalnie, w sensie mentalnościowym, sytuację Kościoła w Polsce. Jak twierdzi wielu obserwatorów życia publicznego ‘chrześcijanie się policzyli’ i nabrali odwagi. Doświadczyli także poczucia wspólnotowości, będącej połączeniem chrześcijańskiej ideowości z masowością, co zrodziło wkrótce fenomen ‘Solidarności’” – powiedział kard. Dziwisz.