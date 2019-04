Kard. Stanisław Dziwisz świętuje 80. urodziny

Dziękuję Panu Bogu, że doszedłem do osiemdziesiatki. Dziękuję mojej rodzinie, z której wyszedłem, ale przede wszystkim wspominam dziś świętego, nadzwyczajnego pasterza, ks. Karola Wojtyłę, a później papieża Jana Pawła II - powiedział hierarcha na antenie Polskiego Radia.

Do dziś pamiętam ten jesienny wieczór, kiedy zostałem wezwany do metropolity krakowskiego. Siedział przy biurku, już przy świetle i mówi do mnie: przyszedłeś, żebyś tu pomagał i kontynuował swoje studia. Zapytałem, od kiedy? Od dziś - wspominał kard. Dziwisz.