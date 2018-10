Kard. Stanisław Dziwisz: Św. Jan Paweł II pomógł nam uwolnić się od jarzma dyktatury komunistycznej

- Przykład świętego Papieża przekonuje nas, że warto z naszego życia, z naszych sił, zdolności i talentów uczynić dar dla Boga i dla tych, do których On nas posyła - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

W homilii kardynał, odwołując się do dzisiejszego czytania, w którym św. Paweł wzywa do postępowania w sposób godny swego powołania, podkreślił, że te słowa skierowane są do każdego z nas, a przykład jak to robić dał nam św. Jan Paweł II.