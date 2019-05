Kard. Stanisław Dziwisz odpowiada na oskarżenia. Pełna treść oświadczenia

Durczykiewicz 29.5.19 9:53

Papież Franciszek sam wprowadził chaos, wątpliwości co do uczciwości JPII, więc nie ma za co dziekować, Księże Stanisławie. A Ksiądz Kardynał powinien był dużo wcześniej się wypowiedzieć, moim zdaniem. Kąkol został zasiany! Może i nasz papież JPII był mało energiczny w swych działaniach, ale mówienie, że był nieuczciwy, jest nadużyciem. Niestety, nie odsunięcie tego księdza-pedofila i chyba trzeba jasno powiedzeć zboczeńca i chorego psychicznie człowieka we własciwym czasie skutkowało ogromną liczbą jego ofiar...! Kto za to weźmie odpowiedzialność przed Bogiem??!! Smutne to wszystko, i nie ukrywam, że zniechęciło mnie to bardzo do bycia w KK!