Kard. Stanisław Dziwisz: Modlitwa - najważniejsza walka

- Jestem przekonany, że walka o modlitwę jest najważniejszą walką w życiu chrześcijanina - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Liturgii wręczenia księgi Liturgii Godzin we Wspólnocie Neokatechumenalnej u Księży Misjonarzy na Miasteczku w Krakowie.

W wygłoszonym słowie kardynał przypomniał najważniejsze prawdy dotyczące modlitwy. Po pierwsze modlitwa jest dziełem Bożym w nas, bo to Bóg chce się w nas modlić, ale to my o tę modlitwę musimy walczyć.