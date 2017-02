Kard. Sarah: Przyjmując Komunię świętą - klękajcie

reklama

fot. Francois-Reis Salefran, lic. CC BY-SA 4.0, via wikipedia

Kard. Robert Sarah, przewodniczący watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wzywa wszystkich wiernych do klękania przy przyjmowaniu Eucharystii.

Purpurat, będący w tym przedmiocie najwyższym autorytecie po papieżu, swój apel wystosował na konferencji Sacra Liturgia, która odbyła się 4. lipca ubiegłego roku w Londynie.

Sarah wyznał też, że Ojciec Święty Franciszek prosił go o "kontynuowanie prac liturgicznych rozpoczętych przez Benedykta XVI". Prace te, traktując rzecz w największym możliwym skrócie, zasadzają się na wyeliminowaniu nadużyć powstałych po posoborowej reformie liturgicznej i powrocie do niektórych rozwiązań stosowanych w tradycyjnej liturgii.

"Nasz Ojciec Święty Franciszek ma największy szacunek dla wizji liturgicznej i środków papieża Benedykta" - mówił z kolei sam gwinejski kardynał. Szef Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mówił też w Londynie, że w ostatnich latach byliśmy świadkami "wielu celebracji liturgicznych, w których ludzie, osobistości i ludzkie osiągnięcia były za bardzo w centrum, niemalże aż do wykluczenia Boga".

Kardynał nawiązał też do własnego afrykańskiego dziedzictwa. "Jestem Afrykańczykiem [...]. Niech powiem jasno: liturgia nie jest miejscem promowanai mojej kultury. Jest raczej miejscem, w którym moja kultura jest chrzczona i wynoszona do spotkania z tym, co boskie" - wskazał.

Sarah zauważył, że podczas gdy ojcowie Soboru Watykańskiego II chcieli, by liturgia stała się bliższa wiernym, nie udało się zrealizować tego zamierzenia.

Purpurat mówił następnie wiele o klękaniu podczas Euchrystii. "Klękanie podczas konsekracji - chyba, że jestem chory - to fundament. Na Zachodzie jest to gest cielesnej adoracji, uniżenia przed naszym Panem i Bogiem. To samo w sobie jest aktem modlitwy. Tam, gdzie klękanie zniknęło z liturgii, powinno zostać przywrócone, a zwłaszcza gdy idzie o przyjmowanie naszego Pana w Komunii świętej" - przekonywał kardynał.

Purpurat podkreślałteż ogromną odpowiedzialność kapłanów za Eucharystię. Przypomniał im, by sprawowali ją z całą ostrożnością i przestrzegł przed pokusą liturgicznego lenistwa. Ta bowiem, jak zaznaczył kardynał, pochodzi od szatana.

fronda.pl/lifesitenews

20.02.2017, 16:00