Kard. Sarah mocno o ostatecznej walce Boga z szatanem

Aborcja to największa tragedia naszych czasów - ubolewa kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Gwinejski purupurat mówi jasnym, katolickim językiem: Sprawa walki o życie nienarodzonych to "część ostatecznej bitwy między Bogiem a szatanem".

Słowa kardynała padły podczas wykładu, jaki wygłosił 25 marca we Francji. "Najbardziej uderzającym, obiektywnym znakiem tego, że wpadamy w otchłań i bezdenną przepaść, jest tragiczna siła odrzucania życia" - stwierdził Sarah. 25 marca przypadał Międzynarodowy Dzień Dziecka Nienarodzonego. Kościół katolicki wspomina wówczas poczęcie Pana Jezusa w łonie Maryi Dziewicy.

Kard. Sarah stwierdził, że zabijanie dzieci nienarodzonych jest tym straszniejsze, że wielu ludzi wcale nie uważa tego za zbrodnię. Są po prostu "znieczuleni" na ten niesamowity horror. Za to znieczulenie odpowiadają potężne siły finansowe i medialne.

"To naprawdę straszne, zbrodnicze i bluźniercze" - powiedział Sarah o hekatombie nienarodzonych.

Kardynał zacytował też francuskiego genetyka, Jerome Lejeune'a. "Jeżeli ktoś naprawdę chce zaatakować Syna człowieczego, Jezusa Chrystusa, ma tylko jedną drogę: Zaatakować synów ludzkich. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która mówi: 'Twoim wzorem jest dziecko', dziecko z Betlejem. Jeżeli nauczy się ludzi gardzić dziećmi, w tym kraju nie będzie już chrześcijaństwa" - cytował kard. Sarah genetyka.

"Piekielny czerwony smok o siedmiu głowach - prototyp kultury śmierci piętnowanej przez św. Jana Pawła II w jego nauczaniu - stoi przed kobietą w ciąży, gotów, by pożreć jej dziecko po urodzeniu" - powiedział purpurat. "Tak, to jest bitwa - na śmierć i życie" - dodawał.

Kardynał ubolewał, że utrata świętego poczucia szacunku wobec ludzkiego życia doprowadziła ludzkość do fałszywego przekonania, że jest panem życia i może nim manipulować podług własnych upodobań. To doprowadziło do "przerażającej teorii transhumanizmu", która opierając się na genetyce i eugenicznej selekcji "najlepszego" materiału genetycznego chce wytworzyć idealnego nadczłowieka.

"Transhumanizm, poprzez nauki techniczne, chce zrealizować prometejskie marzenie nazizmu" - powiedział kardynał Sarah. Pytał, co będzie działo się z "rasą podludzi"? Nawet jej praca nie będzie już potrzebna, bo zastąpią ją roboty. "To przerażające i mrożące krew w żyłach pytania" - mówił kardynał, dodając, że to prawdziwa "droga do piekła".

Purpurat zwrócił się następnie przeciwko nazywaniu związków homoseksualnych małżeństwem jako wielkim fałszu i skandalu. Skrytykował też procedurę in vitro, surogację oraz teorię gender.

"W życiu każdej ludzkiej osoby, nawet najsłabszej i najbardziej zranonej, jaśnieje obraz Boga" - podkreślił kardynał. "Stąd każdy człowiek jest wezwany do pełni życia, która wykracza daleko poza jego egzystencjęna ziemi, aż do partycypacji w prawdziwym życiu Boga" - powiedział na koniec.

6.04.2017, 18:20