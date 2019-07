Kard. Sako mocno do kapłanów. ,,To nie prestiż''

Chaldejski patriarcha Babilonu podkreślił wagę osobistej i ścisłej relacji każdego kapłana z Jezusem Chrystusem, który jest fundamentem wszystkich relacji międzyludzkich. Dodał, że bez niej i bez modlitwy nie można być uczniem Jezusa.

Iracki purpurat odniósł się także do sytuacji Kościoła chaldejskiego. Zachęcił do włączenia się w jego odnowę. Również bowiem i ta wspólnota leczy rany po bezpardonowym prześladowaniu ze strony Państwa Islamskiego. Doprowadziło ono m.in. do wielkiego kryzysu powołań oraz wewnętrznych podziałów, dziś już przezwyciężonych. Wielu chrześcijan, a wraz z nimi kapłani i mnisi, mimo zakazu ze strony swoich zwierzchników, opuściło Irak, aby osiedlić się w miejscach bezpieczniejszych.

Kard. Sako wyraził także nadzieję, że przewidywana w przyszłym roku wizyta Papieża Franciszka w tym kraju przyczyni się do zabliźnienia ran oraz wniesie nowy zapał i siły w misję chrześcijańskiej wspólnoty.

- Nasi wierni poszukują pasterzy radosnych, otwartych i pobożnych – powiedział patriarcha – którzy świadomi są rzeczy dziejących się obok. Nie chcą kapłanów pesymistów albo ponurych biskupów.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

vaticannews.va