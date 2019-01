Kard. Sako: jeśli odejdziemy z Iraku, Kościół utraci swoje korzenie

Według chaldejskiego patriarchy Iraku kard. Luisa Raphaëla Sako wielkim wyzwaniem dla Kościoła lokalnego pozostaje zachowanie obecności chrześcijan w tym kraju. Bez nich straci on swoje korzenie. Ważne jest ofiarowanie nadziei, ale także pomoc w znalezieniu pracy, bezpieczeństwa i trwałego pokoju. Przyznał, że terroryzm, migracje oraz prześladowanie chrześcijan nadal pozostają poważnym problemem w tej części świata.

W wywiadzie udzielonym włoskiemu czasopismu „Famiglia Cristiana” kardynał odniósł się do aktualnej sytuacji chrześcijan w Iraku. Powiedział, że miejscowy Kościół otoczył opieką 120 tys. ludzi ewakuowanych z Mosulu i Równiny Niniwy zapewniając im pożywienie oraz dach nad głową, a także umożliwiając dzieciom uczęszczanie do szkoły. Wspomniał o rozpoczętej odbudowie domów oraz szkół, które zostały wcześniej zabrane.

Prawie milion chrześciajn opuściło kraj okupowany przez państwo islamskie i zdaniem patriarchy, nie wszyscy oni powrócą do swoich domów. Pod panowaniem poprzedniego reżimu było w Iraku 1 mln 730 tys. chrześcijan. Kiedy tzw. „Państwo Islamskie” przejęło władzę dawało chrześcijanom trzy możliwości: nawrócenie na islam, podatek za „ochronę” lub natychmiastowe opuszczenie swojej ziemi. W innym wypadku śmierć. W ten sposób 120 tys. chrześcijan zostało wygnanych.

Patriarcha Sako jest przekonany, że muzułmanie w znakomitej większości szanują chrześcijan w Iraku. Powstała m.in. grupa mieszana, chrześcijańsko-muzułmańska, aby podejmować różne inicjatywy służące wzajemnemu współistnieniu. Priorytetem jest położenie kresu wszelkiej indoktrynacji wzbudzającej nienawiść oraz uprzedzenia. Potrzebna jest reforma systemu edukacyjnego i nowe opracowanie podręczników dla uczniów. Ważne pozostaje odbudowanie demokracji opartej na rzeczywistym pluralizmie i wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii.

Kardynał nawiązał również do zakończonego pod koniec października Synodu Biskupów na temat młodzieży. Kościół próbował wtedy podjąć wyzwanie, aby pomóc młodym ludziom stać się sobą oraz być szczęśliwymi. Starał się ich wesprzeć, aby poczuli się godnie w Kościele i w społeczeństwie. Najważniejsza sprawa, jaka wypłynęła podczas synodu to potrzeba wyjścia Kościoła do świata.