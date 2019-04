Kard. Robert Sarah przestrzega: Europa musi pozostać chrześcijańska, inaczej czeka nas KATASTROFA!!!

Cogito ergo sum 13.4.19 20:04

Z notatnika katolskiego agitatora: wyprawy krzyżowe się powiodły, nie było rejestru ksiąg zakazanych, świat ma faktycznie 6 tysięcy lat, rozbiory to lewactwo, targowica to lewactwo, Zakon krzyżacki to lewactwo i niemcy, LGBT to lewactwo i spisek żydowski, każdy o innych poglądach to lewactwo, stosy to wymysł lewactwa, tak samo jak obozy, chociaz jedno i drugie chcielibyście znów rozpalać. Niczego nie pominąłem prawaku?