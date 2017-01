Kard. Robert Sarah: Cisza jest drogą do Boga

reklama

Wierzę, że rozpoczynający się rok będzie lepszy od poprzedniego, bo jest to rok Maryjny – uważa kard. Robert Sarah. Swe nadzieje wiąże on z obchodami stulecia objawień w Fatimie. „Matka Boża objawiła się w 1917 r., bo świat zmierzał wówczas w złym kierunku.

To samo można powiedzieć o naszym świecie”. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego podkreśla zatem, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Jego zdaniem zło i barbarzyństwo we współczesnym świecie wynikają z oddalenia się ludzi od Boga. „Jeśli chcemy, by nasz świat był lepszy, musimy zmienić naszą relację z Bogiem, a Bóg naprawi relacje między ludźmi i narodami” – zapewnia kard. Sarah. Podkreśla on tymczasem, że ludzie nie mają już czasu, by słuchać Boga, żyją w zgiełku, który od Boga oddala. Dotyczy to również chrześcijan, którzy powinni bardziej dbać o przestrzeń ciszy w swoim życiu – powiedział w wywiadzie dla Radia RCF kard. Sarah.

„Cisza jest drogą Boga. On sam przyszedł do nas w ciszy. Jeśli chcemy Go spotkać musimy się nauczyć ciszy. Również księża muszą się nauczyć milczeć. Bo kiedy idziemy na Mszę od początku do końca słyszymy tylko kapłana, który mówi na okrągło. Nie zostawia Bogu czasu, aby to On mógł przemówić do ludzi. A potem ludzie wychodzą z kościoła, lecz z kim się tam spotkali, z Bogiem czy ze sobą nawzajem? Bo w kościele nie przyjmuje się już nawet postawy, która by wyrażała to, że stoimy wobec Boga. Popatrzcie, jak zachowują się muzułmanie w meczecie. Modlą się w ciszy. Ich ciało jest skierowane na Boga. Nie patrzą na siebie nawzajem. A zatem trzeba podjąć pewne starania również u nas, pamiętając, że cisza jest walką. Aby ją wygrać, trzeba się zmagać, najpierw z samym sobą, z naszą żądzą zgiełku. Bo hałas pozwala nam pozostać na powierzchni, nie wchodzić w głębię. Tę walkę o ciszę trzeba podejmować każdego dnia, bo każdego dnia musimy się pytać o drogę, a zna ją tylko Chrystus, którego nie spotkamy pośród zgiełku. Pomyślmy o Jego cichej obecności w tabernakulum i podczas Eucharystii. Przychodzi w ciszy pod postaciami chleba i wina. Tylko wiara pozwala nam rozpoznać Jego realną obecność” – powiedział Radiu RCF kard. Sarah.

ol/Radio Watykańskie

13.01.2017, 18:20