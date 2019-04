Kard. Raymond Leo Burke: Pożar Notre-Dame to symbol rebelii przeciw Bogu

matis89 17.4.19 14:21

Nie trzeba być wierzącym tylko człowiekiem, europejczykiem by wyrazić tą stratę bo obiekcie który jest symbolem europejskiej cywilizacji i upada po wiekach akurat w czasie gdy UE straciła swoją tożsamość i ją niszczy i zwalcza, rozpada się i sypie. Natomiast od kilku dni obserwujemy jakieś nie ludzkie, chore i fanatyczne wyrazy radości, euforii lewakoateistów że płonie tak wielki symbol bo to kościół. To jest tak chore i religijnie fanatyczne ze strony lewakoateistów że aż wydaje się że do pełni szczęścia brakuje im jeszcze tylko ofiar katolików. Że szkoda że akurat nie było Mszy ŚW. i ludzie i ludzie nie spłonęli żywcem. LEwakoateizm pokazał swoją nie ludzką, zdziczałą twarz która jest po porostu szokująca. Lewakoateizm pała taką religijnie fanatyczną nienawiścią do katolików i wiary katolickiej że są zachwyceni gdy płonie symbol europejskiej cywilizacji w czasie gdy ta upada. Lewakoateizm jest dziś religią najbardziej fanatyczną religijnie, nawet bardziej niż islam, wszak to lewakoateiści odpowiadają za islamizację UE.