Kard. Raymond Burke piętnuje homoheretyka ks. Jamesa Martina SJ

Michał 14.1.19 12:02

Te "wpływowe grupy nacisku" to jest lawendowa mafia,która miała się dotychczas świetnie w KK.A le widocznie PAN BÓG wreszcie zadecydował tak,że to wszystko "wychodzi na wierzch", mówiąc kolokwialnie.Dobrze, że widzimy who is who i te homoherezje są jawne.Do nas należy trzymanie się prawowitej wiary,co jak widać nie będzie wcale łatwe,biorąc pod uwagę,że wielu wysokopostawionych hierarchów jest w to zamieszanych.Ale możemy się modlić powtarzając za ks. prof R.Skrzypczakiem (homilia z dn.15 07 2018; jest na you tube): PANIE ZMIŁUJ SIĘ NAD SWOIM KOŚCIOŁEM