Kard. Raymond Burke o porozumieniu z Chinami: To zdrada

Watykan podpisał z Chinami porozumienie 22. września. Zakłada ono, że biskupi wyświęceni bez zgody Stolicy Apostolskiej zostaną przyjęci do pełnej komunii z Kościołem. Nominacje biskupie będą teraz ustalane przez Pekin i Watykan. Kandydatów mają proponować Chińczycy, a Stolcia Apostolska zachowuje prawo weta.

Według kard. Raymonda Burke'a podpisanie tego porozumienia jest jednak poważnym błędem i nie rozumie on, jakie powody kierowały papieżem Franciszkiem. Hierarcha skrytykował też bardzo ostro słowa przewodniczącego Papieskiej Akademii Nauk, który stwierdził, że... Chińczycy wcielają w życie społeczną doktrynę Kościoła. ,,To całkowity absurd'' - powiedział kard. Burke. Warto przypomnieć, że w Chinach zmusza się kobiety do mordowania swoich dzieci (w ramach polityki kiedyś jednego dziecka, dziś dwojga dzieci). Pobiera się też narządy od więźniów.