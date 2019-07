Kard. Ranjith o zamachach na Sri Lance. ,,Wciąż owiane są tajemnicą''

- Minęły trzy miesiące od ataków terrorystycznych na Sri Lance, w których zginęło 258 osób, a ponad 600 zostało rannych. My tymczasem nadal nie znamy prawdy. To, co się wydarzyło ciągle jest owiane tajemnicą – mówi metropolita Kolombo. Kard. Malcolm Ranjith oskarżył rząd o nieudolność i zbytnią uległość wobec sił międzynarodowych.