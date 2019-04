Kard. Poupard: we Francji coś się dzieje, Bóg powraca z mocą

“ Myślimy niekiedy, że wszystko już w ludziach wygasło, ale to nieprawda. Pozostała mała iskra, z której wszystko może się rozpalić. Bóg, który wydawał się niemal nieobecny w tej postmodernistycznej kulturze, powraca z wielką mocą. I nie da się już wymazać z pamięci milionów ludzi tego obrazu płonącej katedry Notre Dame. Wszyscy zostali tym dotknięci, również niewierzący. I w sercu każdego człowieka coś się przebudziło, jakiś płomień – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Poupard. – Szok jest tak głęboki, że choć tak wiele nas różni, wszyscy nagle powracają do tego co najistotniejsze. Katedra Notre Dame to bowiem Biblia wybita w kamieniu. W niej to, co niewidzialne, staje się dostępne dla naszych oczu. A ci, którzy na to patrzą, choć dalecy od Kościoła, powracają do tego co najważniejsze. I jest to cud katedry Notre Dame. ”