Kard. Pietro Parolin komentuje olbrzymie zmiany w Kurii Rzymskiej

Komentując te zmiany kard. Parolin zaleca, by nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do hierarchii. „Cała Kuria Rzymska jest na służbie Papieżowi. Teraz dodatkowo ma być na służbie biskupów, ale w rzeczywistości zawsze tak było. Poprzez Papieża, Kuria zawsze służyła również biskupom” – podkreślił sekretarz stanu. Natomiast postawienie w Kurii na pierwszym miejscu Kongregacji ds. Ewangelizacji to przejaw tego, że ten pontyfikat kładzie silny akcent na sprawy misji. Zdaniem kard. Parolina nie umniejsza to jednak znaczenia Kongregacji Nauki Wiary, która jest nadal bardzo ważna.