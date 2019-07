Kard. Parolin: Putin widzi w Papieżu uosobienie wartości

Mówiąc m.in. o relacjach z Chinami, przyznał, że aktualnie problemem najbardziej niepokojącym jest rejestracja nieoficjalnego duchowieństwa, czyli tych kapłanów i biskupów, którzy nie należą kontrolowanego przez reżim Stowarzyszenia Patriotycznego. Według nowego prawa duchowni muszą się zarejestrować, aby móc pełnić swą posługę. Bardzo często muszą przy tej okazji podpisać deklarację, która w różnych punkach, w zależności od regionu, jest sprzeczna z katolicką wiarą. Chodzi tu przede wszystkim o uznanie „niezależności, autonomii i samorządności Kościoła w Chinach”. W niektórych wypadkach muszą też zadeklarować, że nie będą wpuszczać do kościoła osób nieletnich, podejmować się działalności ewangelizacyjnej i wypowiadać się w internecie na tematy religijne.

Kard. Parolin wspomniał też o wizycie Władimira Putina, który spotka się z Papieżem w przyszły czwartek, w przeddzień wizyty biskupów ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. „Prezydent Rosji – powiedział sekretarz stanu – uznaje się za człowieka religijnego i sam widzi w Papieżu uosobienie wartości. Rosja z wielką uwagą podchodzi do prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i do wartości społeczeństw zachodnich. Sytuacja w Syrii bardzo nas niepokoi, a Rosja odegrała tam ważną rolę. Podobnie jak sytuacja w Donbasie na Ukrainie. Chcemy się skonfrontować, by podjąć te problemy” – dodał kard. Parolin.