Kard. Osoro: Chrześcijaństwo jest brutalnie prześladowane!

„Nie chodzi o to, aby zobaczyć, która religia ma największą liczbę prześladowanych, ale o denuncję logiki nienawiści i prześladowania z powodów religijnych. Osiągamy niedopuszczalną skalę prześladowań religijnych na świecie” – powiedział kard. Osoro wobec przedstawicieli chrześcijan, muzułmanów i żydów. Apelując o zgodę i pojednanie pomiędzy różnymi religiami, zwrócił uwagę, że obecnie największe prześladowania dotykają mniejszości chrześcijańskich w różnych krajach. „Myślę o konkretnej rzeczywistości Kościoła, który doświadcza męczeństwa. Syria, Irak, Egipt czy Wenezuela to zaledwie kilka przykładów prześladowań przeciw chrześcijaństwu”. Kard. Osoro przestrzegł również przed „chrystianofobią w krajach o tradycji chrześcijańskiej”. Jest to „patologia, której nie wolno stracić z oczu” – podkreślił kard. Osoro.