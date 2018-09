"Świat doszedł do takiego punktu, kiedy Kościół musi powiedzieć i będzie mówił „nie”, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga, podniesione do sakramentu przez Jezusa, jest i będzie zawsze w Kościele związkiem mężczyzny i kobiety" - mówił kardynał Kazimierz Nycz podczas XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Hierarcha w trakcie homilii zwrócił uwagę na silny nacisk redefinicji sakramentu małżeństwa.

"Nawet papieżowi Franciszkowi podczas niedawnej wizyty wielcy tego świata potrafili podpowiadać, co Kościół musi zrobić, żeby był akceptowany w świecie. Podpowiadano, że musi dopuścić małżeństwa osób tej samej płci" - mówił hierarcha.

Nacisk ze strony wielu lewicowych środowisk, według kardynała Nycza, musi spotkać się natychmiastową, twardą reakcją ludzi Kościoła.

"Świat doszedł do takiego punktu, kiedy Kościół musi powiedzieć i będzie mówił „nie”, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga, podniesione do sakramentu przez Jezusa, jest i będzie zawsze w Kościele związkiem mężczyzny i kobiety" - podkreślił duchowny.

"Miłość mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest tak wielka, że jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Ludzie patrząc na małżonków żyjących piękną miłością zdolną przebaczać na co dzień, stawiają współczesnemu światu pytanie, jakże wielka musi być miłość Jezusa do Kościoła, skoro tak piękna może być i jest miłość małżonków względem siebie" - podsumował kardynał.

mor/TV Trwam/Fronda.pl