Kard. Nycz: JP II jest wzorem dla nas wszystkich

Sądzę, że jest to powód do radości i dziękczynienia, że w ten sposób Kościół uznał tę drogę do świętości Jana Pawła II, a jednocześnie dał nam wszystkim patrona, przewodnika, który wstawia się za nami, który jest dla nas przykładem i wzorem. Możemy go naśladować w wielu wymiarach jego życia, zarówno w jego relacji do Pana Boga, ale także w tych wszystkich cnotach, które praktykował w swoim życiu - takie, które są do naśladowania przez każdego z nas, bo każdy z nas ma swoją drogę powołania. Stąd też niech ten dzień będzie okazją do wdzięczności Panu Bogu za św. Jana Pawła II, okazją do tego, żeby zbliżyć się do jego osoby i jego życia - komentował hierarcha.