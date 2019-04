Kard. Nycz: Dzięki miłosierdziu Bożemu wszyscy żyjemy

Witek 28.4.19 20:57

Ci co zginęli w wojnach to zginęli z braku miłosierdzia ? A nienarodzone dzieci to co ? Zabrakło miłosierdzia . Jak to możliwe , dzieci umierają z głodu na świecie a Watykan opływa złotem . Co po mszy kończy się miłosierdzie ?