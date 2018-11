Kard. Müller: potrzebujemy pojednania i nawrócenia

„Wszyscy powinniśmy podjąć współpracę, aby przezwyciężyć kryzys, który narusza wiarygodność Kościoła. (…) Mam nadzieję, że Papież będzie mógł wystąpić z inicjatywą pojednania” – powiedział kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla portalu Vatican Insider. Odniósł się on do wewnątrzkościelnych napięć między stronnictwami postępowców i konserwatystów, które przybrały na sile po ujawnieniu skandali nadużyć seksualnych, a zwłaszcza sprawy byłego kardynała Theodore’a McCarricka.

Odnosząc się konkretnie do skandalu w Stanach Zjednoczonych, kard. Müller zauważył, że Papież mógłby wyjść z inicjatywą pojednania, wysyłając zaufanych kardynałów, aby zbadali sytuację na podstawie solidnych informacji, ponad antagonizmami i sporami różnych frakcji, wzajemnymi podejrzeniami i medialnymi kampaniami propagandy. „Potrzebujemy solidnych informacji. Tylko na tej podstawie będzie można podjąć decyzje odnoszące się do przyszłości” – powiedział kard. Müller.

Skrytykował on zarazem abp. Carla Marię Viganò za postawienie Papieża w stan oskarżenia i domaganie się jego dymisji. Nikt nie ma do tego prawa – powiedział kard. Müller. Oczywiście można mieć różne opinie na temat bieżących problemów i sposobów ich rozwiązania, ale należy dyskutować z uwzględnieniem roli poszczególnych osób. Ostatecznie to kardynałowie, jako reprezentanci Kościoła w Rzymie, mogą pomagać Papieżowi albo prosić go o wyjaśnienia. Ale powinno się to odbywać w formie zastrzeżonej, w odpowiednim miejscu, bez publicznej polemiki i ataków, które ostatecznie kwestionują wiarygodność Kościoła i jego misję.